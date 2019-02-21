Создать макет наклейки для авто

$10
Наружная рекламаЗавершен2 заявки173 просмотра
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Создать макет наклейки для авто (золотой дракон) в тиф с большим разрешением для печати наклейки в типографии. Размер наклейки - 1,6 метра. 

Пример макета есть, его нужно адаптировать под авто. 

5 лет назад
sp_29
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Работаем не в первый раз. Макет выполнен крайне оперативно, учтены все пожелания, коммуникация на высшем уровне, макет тоже.
Приятно работать и общаться со Светланой, буду рад новым заказам.