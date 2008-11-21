Срочно! Петербург! Макет афиши для спектакля

Необходимо нарисовать вывеску салона красоты: Версаль Похожий вариант: http://www.versale.ru/ Пример в приложении (то, что написанно на стене., просто как наглядный пример... где рисовать) растояние от левого края до правого 15 метров, можно использовать от этой площади 6 кв. ...