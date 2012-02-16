Требуется создать рекламную листовку в формате А4

Нужен сабж. ТЗ, возможные исходники и пример моего видения брошюры (брошюра.psd) - в прикрепленном архиве. Билеты представляют из себя ту же брошюру, только в горизонтальной ориентации и с минимальной выжимкой текстовки. То есть по факту работы добавляют ...