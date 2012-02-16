Требуется создать рекламную листовку в формате А4

Необходимо выполнить дизайн проект входной группы для салона красоты . Нужно сделать капитальный крытый вход гармонично вписывающийся в дизайн вывески. Учитывать что стандартная дверь не сможет встать на уровне земли так как окажется выше вывески. В ...
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требуется создать рекламную листовку в формате А 4 для компьютерного сервиса
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