Необходима реконструкция интернет-проекта: разместите проект на хостинге заказчика, установите и настройте необходимые скрипты и базу данных. Также требуется проверить работоспособность кода и исправить програмные баги для обеспечения стабильной работы проекта.
Повторная реконструкция интернет-проекта
$130Закрыт2 заявки428 просмотров
Размещение интернет-проекта на хостинге заказчика, установка и настройка скриптов и базы данных. Защита кодов и страниц от просмотра и несанкционированного доступа. Проверка работоспособности кода и исправление програмных багов.
Требуется высокое качество и проффисионализм выполнения работ.
При ответе просим указать:
- Опыт и уровень знания Perl, MySQL, Apach, JavaScript
- Возраст
- Условия оплаты
- Гарантийный срок на выполненные работы
- Наличие персонального или начального (атестата доверия) системы WebMoney
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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