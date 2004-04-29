Повторная реконструкция интернет-проекта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки428 просмотров

Размещение интернет-проекта на хостинге заказчика, установка и настройка скриптов и базы данных. Защита кодов и страниц от просмотра и несанкционированного доступа. Проверка работоспособности кода и исправление програмных багов.

Требуется высокое качество и проффисионализм выполнения работ.

При ответе просим указать:

- Опыт и уровень знания Perl, MySQL, Apach, JavaScript

- Возраст

- Условия оплаты

- Гарантийный срок на выполненные работы

- Наличие персонального или начального (атестата доверия) системы WebMoney

JavaScriptMySQL
21 год назад
jpetrov
60 лет
21 год в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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