Специалист по платежным системам (Capitaller)

Треубуется специалист по электронным платежным системам, в частности Capitaller - https://capitaller.ru/

Она основана на WebMoney, но очень желательно знание и других платежных систем – RBK Money, Янедкс.Деньги и др.

Работа заключается в консультировании и подключении компании на ввод-вывод электронных средств различными способами.

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