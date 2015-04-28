Нейминг. Нужно придумать название бренда

Надо придумать 100 названий Сдавать в экселе Срок и стоимость в рублях? Сразу приведите 1 пример вашей работы, где есть ваши шутки. Или модно сразу по заданию что-то написать. можно в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать название для компании.
Сфера деятельности
- установка тахографов на грузовой транспорт
- мониторинг транспорта
- сервис и ремонт грузового транспорта
- продажа грузового транспорта
Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся.
Можно и на русском и на английском
Показать глобальность компании — региональность и крупность
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