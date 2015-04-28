Нейминг. Нужно придумать название бренда

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен92 заявки2353 просмотра
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#1$50

Придумать название для компании.

Сфера деятельности

- установка тахографов на грузовой транспорт

- мониторинг транспорта

- сервис и ремонт грузового транспорта

- продажа грузового транспорта

Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся.

Можно и на русском и на английском

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9 лет назад
adronrom
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1
Быстро придумал креативное название! Молодец !
Всё было отлично: достойный заказчик, интересная работа. Спасибо!
Заявки фрилансеров
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
#1
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