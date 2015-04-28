Нейминг. Нужно придумать название бренда

Для фирмы 1С:Франчайзи нужно придумать название для собственной линейки программных продуктов на базе 1С:Предприятие. Название должно ассоциироваться с IT-технологиями, при этом оно должно быть простым в написании и произношении. Лучше всего использовать что-то абстрактное, в ...