Необходимо придумать название

Имя – будущий бренд должно быть коротким, благозвучным,запоминающимся. 1) Не занятым, как бренд кем-то другим; 2) Соответствующее доменное имя не занято, либо его можно купить за очень разумные деньги; 3) В идеале (но не обязательно) – ассоциируется с ...