Придумать название для Комиссионного магазина

$80
Нейминг и СлоганыЗавершен67 заявок1423 просмотра
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#1$80

Описание задачи: Придумать названия для Комиссионного магазина, который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.  Можно использовать слова: займ, деньги, кэш и производные из этих слов, в том числе на английском языке понятные для целевой аудитории. Не более двух слов для названия

Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.

5 лет назад
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
5 лет назад
#1
Виктории спасибо за работу
Спасибо Алексею за конкурс. Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
5 лет назад
#1
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