Придумать название для Комиссионного магазина

# 1 — $ 80

Описание задачи: Придумать названия для Комиссионного магазина, который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники. Можно использовать слова: займ, деньги, кэш и производные из этих слов, в том числе на английском языке понятные для целевой аудитории. Не более двух слов для названия

Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.