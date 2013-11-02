Придумать название для компании

$11
Нейминг и СлоганыЗавершен1 заявка152 просмотра
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Доброго времени суток! Требуется придумать название для компании, занимающейся прокатом грузового транспорта (Газели, Пежо, Ситроен и т.п.) Название должно быть креативным, запоминающимся, с уклоном на сам вид деятельности. Обязательное условие - свободный домен в зоне .RU

10 лет назад
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$11
3 дня
Отлично выполненная работа, спасибо!
Сотрудничеством доволен, как и всегда. Работать с Екатериной - это одно удовольствие. Спасибо.
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