Изменение надписи на фотографии

Необходимо поработать с фотографиями: где то убрать фон, почистить и в таком ключе, чтобы сделать более красочными для размещения на сайте. Фотографий примерно 20 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть:
Ч/б сканированное изображение наградного сертификата с вписанной чернилами ФИО и впечатанным номером
Надо:
изменить фио и номер на необходимые мне
Для знающего PhotoShop работа на 15 минут
Жду предложений
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