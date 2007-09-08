Изменение надписи на фотографии

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки383 просмотра
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Есть:

Ч/б сканированное изображение наградного сертификата с вписанной чернилами ФИО и впечатанным номером

Надо:

изменить фио и номер на необходимые мне

Для знающего PhotoShop работа на 15 минут

Жду предложений

16 лет назад
feudor
Фёдор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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