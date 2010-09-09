Диктор на новостную телепрограмму

Требуется человек (или несколько), способный на регулярной основе качественно читать (и качественно записывать) тексты (рус. яз) размером 1-1.5 тыс. знаков (несколько текстов в день) и 4-6 тыс. знаков (несколько текстов в неделю). Тексты – новости и ...
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В продюсерский центр Апостол Медиа Групп для озвучки телевизионной информационно-новостной передачи требуется мужской профессиональный дикторский голос;
Обязанности: озвучивание телевизионной новостной передачи;
Требования:
• хорошая дикция, "живой" голос, без говора (правильная русская речь);
• проживание в Москве;
• опыт озвучки;
• бодрый, позитивный,
• умение энергично читать
Свои контактные данные, информацию о себе, демозаписи (образцы голоса, энергичной начитки – не патетических этюдов ) высылайте на [email protected] . Мы связываемся только с успешными кандидатами.
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