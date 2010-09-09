Диктор на новостную телепрограмму

Требуется человек (или несколько), способный на регулярной основе качественно читать (и качественно записывать) тексты (рус. яз) размером 1-1.5 тыс. знаков (несколько текстов в день) и 4-6 тыс. знаков (несколько текстов в неделю). Тексты – новости и ...