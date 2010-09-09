Диктор на новостную телепрограмму

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В продюсерский центр Апостол Медиа Групп для озвучки телевизионной информационно-новостной передачи требуется мужской профессиональный дикторский голос;

Обязанности: озвучивание телевизионной новостной передачи;

Требования:

• хорошая дикция, "живой" голос, без говора (правильная русская речь);

• проживание в Москве;

• опыт озвучки;

• бодрый, позитивный,

• умение энергично читать

Свои контактные данные, информацию о себе, демозаписи (образцы голоса, энергичной начитки – не патетических этюдов ) высылайте на [email protected] . Мы связываемся только с успешными кандидатами.

13 лет назад
ApostolMedia5
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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