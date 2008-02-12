Требуется Чтение субтитров фильмов и их запись на английском языке. Требования: великолепной уровень произношения Сложная, кропотливая, длительная работа в режиме free-lance. место проведения работ - Москва, Московская область При выборе ...
Дикторы для сервиса Dubbee
Компания Dubbee объявляет о наборе дикторов для озвучивания текстов новостей и записей в блогах.
Работа удаленная: получать заказы на озвучивание материалов вы будете через внутреннюю веб-биржу заказов.
Отбор постоянных дикторов организован через конкурс. Его условия такие: необходимо зарегистрироваться на сайте, выполнить тестовое задание, получить роль диктора и начать озвучивать статьи, получая за свою работу вознаграждение (ставка за каждые 1000 знаков).
По итогам месяца диктор, озвучивший больше всех аудиозаписей, становится победителем и получает 10000 рублей.
Подробная информация — на странице конкурса http://alpha.dubbee.com/s/contest2008
Заявки фрилансеров
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