Дикторы для сервиса Dubbee

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Закрыт1 заявка344 просмотра
#1$

Компания Dubbee объявляет о наборе дикторов для озвучивания текстов новостей и записей в блогах.

Работа удаленная: получать заказы на озвучивание материалов вы будете через внутреннюю веб-биржу заказов.

Отбор постоянных дикторов организован через конкурс. Его условия такие: необходимо зарегистрироваться на сайте, выполнить тестовое задание, получить роль диктора и начать озвучивать статьи, получая за свою работу вознаграждение (ставка за каждые 1000 знаков).

По итогам месяца диктор, озвучивший больше всех аудиозаписей, становится победителем и получает 10000 рублей.

Подробная информация — на странице конкурса http://alpha.dubbee.com/s/contest2008

17 лет назад
hightower
Санин 
41 год
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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