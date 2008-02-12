Дикторы для сервиса Dubbee

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Компания Dubbee объявляет о наборе дикторов для озвучивания текстов новостей и записей в блогах.

Работа удаленная: получать заказы на озвучивание материалов вы будете через внутреннюю веб-биржу заказов.

Отбор постоянных дикторов организован через конкурс. Его условия такие: необходимо зарегистрироваться на сайте, выполнить тестовое задание, получить роль диктора и начать озвучивать статьи, получая за свою работу вознаграждение (ставка за каждые 1000 знаков).

По итогам месяца диктор, озвучивший больше всех аудиозаписей, становится победителем и получает 10000 рублей.

Подробная информация — на странице конкурса http://alpha.dubbee.com/s/contest2008