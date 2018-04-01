Дублёр голоса в мгновенном режиме работы

Требуется повторять всё услышанное в течение продолжительного времени (функции дублёра, но не по тексту, а по голосу).

Нужен красивый женский молодой голос. Знание русского и английского языков (произношение и мгновенное понимание услышанного важнее всего).

Предлагайте стоимость в расчёте на час подобных услуг. Возможно продолжительное сотрудничество.