Прочитать текст на диктофон.

Есть электронная книга 120 страниц. Необходима начитка и перевод в формат вма и мп3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Записать 80 аудиозаписей по примеру https://youtu.be/jflBy42XfWE с любым вашим текстом. Требуется записывать несколько дней подряд по 80 записей,оплата ежедневная. Оплата около 10$ в день.
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