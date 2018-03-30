Прочитать текст на диктофон

$20
ОзвучиваниеЗакрыт8 заявок216 просмотров
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Записать 20 аудиозаписей по примеру https://youtu.be/jflBy42XfWE с любым вашим текстом. Требуется записывать несколько дней подряд по 20 записей,оплата ежедневная. Оплата около 10$ в день.

6 лет назад
a1287
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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    Озвучивание13 заявок
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