Голосовое озвучиваение текста

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен26 заявок225 просмотров

Требуется записать около 10 мин. текст приятным голосом.

Если возможно присылайте пожалуйста образец. 

Спасибо! 

8 лет назад
hbsv
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
8 лет назад
$33
1 день
Отличный исполнитель! Быстро, качественно, красиво! Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
8 лет назад