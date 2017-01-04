Нужно озвучить 100 коротких роликов о товарах из Китая не хуже чем этот https://www.youtube.com/watch?v=tqSdalmVI4A Требования Навыки аудиомонтажа Приятный тембр голоса Наличие подобных работ обязательно! Цена видится в пределах 50 центов за ...
Голосовое озвучиваение текста
Требуется записать около 10 мин. текст приятным голосом.
Если возможно присылайте пожалуйста образец.
Спасибо!
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