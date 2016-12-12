Озвучить 100 коротких роликов о товарах из Китая

  1. Биржа фриланса
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Закрыт25 заявок292 просмотра

Нужно озвучить 100 коротких роликов о товарах из Китая не хуже чем этот https://www.youtube.com/watch?v=tqSdalmVI4A﻿

Требования

Навыки аудиомонтажа

Приятный тембр голоса

Наличие подобных работ обязательно!

Цена видится в пределах 50 центов за 1 ролик. Но варианты рассматриваются. 

8 лет назад
proff-yes
Максим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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