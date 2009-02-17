Нужны oзвучки для 4 игр

$1000
ОзвучиваниеЗавершен13 заявок504 просмотра
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Добрый день!

есть 4 игры, для них нужно подобрать звучки.

3 игры одинаковых - слоты на одну игру 10 звучков.

на Keno - порядка 6-10 звуков.

возможно, еще надо будет для двух игр

Пишите реальную стоимость подбора звуков на игру

15 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
danyka15
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с Алксем. Практически сразу принимались звучки, с небольшими корректировками. В целом - очень доволен
Andrey_Fm
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$200
4 дня
Андрей отлично поработал! изменял звуки несколько раз по требованию - т.к. нам они не всегда подходили по техническим параметрам. спасибо за работу! Рекомендую.
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