Нужно озвучить текст

Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры. Нужен закадровый перевод двух видео с английского языка на русский. [list=1][*]https://youtu.be/qwCADLbtKDw 4:55 [*]https://youtu.be/c7i18qO_rHs 11:42 [/list]От Вас: [list=1][*]стоимость за каждое видео [*]пример голоса[/list]После завершения сотрудничества, от Вас 2 видео с правильно наложенным звуком.Интересуют только опытные переводчики.