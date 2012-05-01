Озвучить 2 персонажей.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка180 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Требуются дикторы или актёры. Способные озвучить одного из персонажей (Царь, визирь).

Пример диалога прикреплён.

Премеры работ обязательны! А так же указывайте цену.

Оплата WebMoney (возможна предоплата).

13 лет назад
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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