Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Требуется перевести с и озвучить 4 ролика 3 по 1 мин., 1 - 2,5 мин. Прошу писать стоимость.
Озвучить
Необходимо озвучить видеокурс. С меня видео-оригинал и текстовый перевод. С вас аудио-файл озвучки.
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