Озвучить

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок233 просмотра

Необходимо озвучить видеокурс. С меня видео-оригинал и текстовый перевод. С вас аудио-файл озвучки.

11 лет назад
dwight
Шрут 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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