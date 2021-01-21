Озвучить аудиокнигу женским голосом

Необходимо перевести и профессионально озвучить видеоролики на тему создания анимаций. Таких видеороликов будет большое количество, все на тему программирования/ веб-дизайна/ анимации и т.д. На данном этапе есть готовые видеоролики по созданию анимации, которые нужно перевести ...