Озвучить ролик (женский голос)

Ролик на 12 минут. Прочитать текст, четко, понятно с выражением. Вам нужно озвучить записанное.Женский голос. Предолгаю оплату 5 дол. Мне нужно будет озвучить таким образом 15-20 роликов.

Для задания прилагаю текст и сам ролик. От Вас нужна только аудио запись.Запись должна быть синхронно с видео.

Все подробности задания в личной переписки.