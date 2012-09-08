Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС «Здравствуйте. Примите, пожалуйста, факс с информацией о предстоящей проверке вашей организации трудовой инспекцией» Записать необходимо приятным мужским ...
Озвучить ролик (женский голос)
Ролик на 12 минут. Прочитать текст, четко, понятно с выражением. Вам нужно озвучить записанное.Женский голос. Предолгаю оплату 5 дол. Мне нужно будет озвучить таким образом 15-20 роликов.
Для задания прилагаю текст и сам ролик. От Вас нужна только аудио запись.Запись должна быть синхронно с видео.
Все подробности задания в личной переписки.
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