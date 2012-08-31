Озвучка рассказов

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Закрыт14 заявок297 просмотров

Требуются люди для озвучки рассказов проекта "Генетика фантастики".

Предложить высокую оплату мы пока не можем.

Оставляйте свои расценки, координаты.

13 лет назад
Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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