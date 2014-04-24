Озвучить текст автоответчкика

ОзвучиваниеЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо озвучить короткий текст (5 предложений) для автоответчика женским дикторским голосом. Звук должен быть студийный, записанный на качественном оборудовании.

10 лет назад
tataRen
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Начитка IVR

    Голос: женский Подача: информационная, чтоб человек понял что звонит автообзвон только к концу ролика Тип ролика: информационный Музыка: не нужна Комментарии: ролик должен информировать клиента что ему повезло ) и он может купить фильтр для очистки питьевой ...

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать видео отзыв на материалы книги

    Вы получаете материалы, читаете их и даете видео-отзыв в стиле: Я, такой то, получил(а) от "A" материалы по "Б". Больше всего мне (не)понравилось "С". Примечание: - материалы на 10-30 страниц - продолжительность вашего видео не менее 59 ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наложить слова и музыку на видео ( ваш сценарий)

    Есть смантированное видео, на него надо наложить текст или слова из мультиков или юмористических фильмов и передачь Тема: День Рождения торгового комплекса (Нам 1 год) Надо сделать все просто и что бы было смешно. (в случае не хватки ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется озвучка песни, есть слова и мотив

    $100

    Добрый день дорогие друзья!!! Требуется наложить музыку на слова. Есть пример мотива и поведения песни. Конечно же с Вашей стороны возможны корректировки и личные предложения даже одобряются.

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо озвучить серию клипов на немецком.

    Добрый день, есть несколько клипов с русской звуковой дорожкой. Есть перевод на немецкий. Надо глядя на клип записать немецкий текст. Соответственно необходимо знание немецкого. На сегодня нужен мужской голос, но в перспективе через 2-3 месяца ...

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно озвучить видеоролик

    мультик на 56 секунд, нужна озвучка на ролик для сайта рассылки объявлений( что бы вы понимали что мне нужно" на выходе", смотрите ролик на JCat.ru) сервис выполняет такую же функцию. текст примерно такой же как ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад