Озвучить украинский текст

Требуется озвучить женским и мужским голосом УКРАИНСКИЙ текст. В качестве тестового задания прочтите, запишите и отправьте в личные сообщения или на [email protected] следующий текст в виде звукового файла:

"Акцією передбачається, що до 1 лютого 2008 року відбудеться визначення 100 номінантів. З цією метою оргкомітети з кожної області пропонуватимуть до загально українського списку природних чудес до трьох об’єктів зі свого регіону. Додаткові 19 номінантів, наголосив він, будуть запропоновані за ініціативою наукових та громадських організацій. М.ТОМЕНКО також зазначив, що 7 лютого наступного року всі ці 100 об’єктів будуть оприлюднені."

В Вашем предложении укажите:

- наличие всех возможных способов связи с вами.

- желаемую цену за минуту/час работы в рублях.

- прикрепленный файл в формате wav/mp3 размером не более 2 Мб.

Сроки приема предложений – до 02/11/07 18-00

Доп. инфо:

1. Записать и сохранить свой голос можно с помощью программы "Звукозапись":

Пуск > Выполнить > sndrec32

2. Даже если у вас нет опыта работы, но вы считаете, что у вас хорошая и четкая дикция, записывайте голос хоть на домашнем компьютере. Все голоса будут выслушаны.

3. Бюджет - 600 руб/час.