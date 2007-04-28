Произнести речь

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Если у вас красивый ,четкий голос, то этот проект как раз для вас.

Требуется всего навсего красиво произнести и записать в формате mp3 след фразу фразу:

"Ди джей Ксандер Альтеро, совместно с порталом радио альтеро точка ру, прдеставляет "

Бюджет 5 у.е.

Свои наработки присылайте на почту [email protected]

В заранее благодарен всем откликнувшимся!