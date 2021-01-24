Озвучивание новогоднего ролика

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка184 просмотра
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Озвучивание новогоднего ролика с сатирическим уклоном.

3 года назад
guest_16104378034872
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bippopov
Сергей 
47 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 года назад
$12
1 день
Прекрасный диктор! Приятно работать как со специалистом, так и с самим человеком!
Все точно и четко. И постановка задачи, и сама задача, и оплата. Приятное общение. Рекомендую.
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