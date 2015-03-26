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Озвучивание видеоролика (иврит). Мужской голос
Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются.
Требования:
- мужской голос
- произношение без акцента
- четкая дикция
- эмоциональная выразительность
- быстрый темп речи
В ответах на заявку прилагайте примеры своих работ, стоимость и сроки в которые сможете выполнить озвучивание.
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