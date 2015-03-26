Озвучивание видеоролика (иврит). Мужской голос

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок220 просмотров

Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются.

Требования:

- мужской голос

- произношение без акцента

- четкая дикция

- эмоциональная выразительность

- быстрый темп речи

В ответах на заявку прилагайте примеры своих работ, стоимость и сроки в которые сможете выполнить озвучивание.

10 лет назад
alitkic
Алина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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