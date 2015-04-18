Сообщение Автоответчика

Нужно мужским голосом записать 3 фразы для автоответчика:

1.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. Пожалуйста, ожидайте соединения с нашим консультантом.

2.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. К сожалению, мы не можем сейчас Вам ответить. Звоните нам с понедельника по пятницу с восьми до двадцати ноль ноль либо в субботу с девяти до восемнадцати тридцати.

3.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. К сожалению, мы сегодня не работаем. Звоните нам с понедельника по пятницу с восьми до двадцати ноль ноль либо в субботу с девяти до восемнадцати тридцати.

Очень важно подобрать фоновую музыку.

PS. FreshIT читается как Фреш Ай Ти