Сообщение Автоответчика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен6 заявок209 просмотров

Нужно мужским голосом записать 3 фразы для автоответчика:

1.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. Пожалуйста, ожидайте соединения с нашим консультантом.

2.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. К сожалению, мы не можем сейчас Вам ответить. Звоните нам с понедельника по пятницу с восьми до двадцати ноль ноль либо в субботу с девяти до восемнадцати тридцати.

3.

Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. К сожалению, мы сегодня не работаем. Звоните нам с понедельника по пятницу с восьми до двадцати ноль ноль либо в субботу с девяти до восемнадцати тридцати.

Очень важно подобрать фоновую музыку.

PS. FreshIT читается как Фреш Ай Ти

10 лет назад
Vaek777
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zvukmux
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Александр - профессионал своего дела! Очень тщательно подходит к работе и выполняет ее в максимально короткие сроки. Рекомендую всем и буду в дальнейшем пользоваться его услугами.
Мне понравилось работать с Иваном. Оперативная связь, согласился на предоплату, вежливое общение. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

zvukmux
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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