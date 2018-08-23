Озвучка голосового приветствия

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки176 просмотров

Нужна озвучка голосового приветствия при звонке

Вы позвонили на Завод ГорЦемМаш, если вам нужно связаться

с отделом Продаж - нажмите цифру 1,

с отделом Снабжения - цифру 2,

с Приемной - ожидайте ответа............музыка

7 лет назад
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров