Записать один короткий голосовой файл

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт19 заявок218 просмотров

У нашей компании уже есть IVR, голосовые сообщения в котором звучат приятным женским голосом.  Но более мы с этим "голосом" не сотрудничаем. Однако, у нас появилась потребность записать один короткий голосовой файл и только на русском языке. Конечно же, женским голосом. Он будет информировать клиентов в случаях тех сбоев. К счастью, такое случается даже не каждый год, но мы должны быть готовы.  Кстати еще и поэтому, мы не считаем нужным для этого переписывать все имеющиеся файлы.  

"Сейчас мы испытываем некоторые трудности в работе нашего сервиса, но мы их уже устраняем. Приносим вам свои извинения за временные неудобства".

Для тех, кто будет откликаться: дайте, пожалуйста,  ссылку на какой-нибудь озвученный вами текст.

7 лет назад
ElenaRagina
Елена 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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