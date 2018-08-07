У нашей компании уже есть IVR, голосовые сообщения в котором звучат приятным женским голосом. Но более мы с этим "голосом" не сотрудничаем. Однако, у нас появилась потребность записать один короткий голосовой файл и только на русском языке. Конечно же, женским голосом. Он будет информировать клиентов в случаях тех сбоев. К счастью, такое случается даже не каждый год, но мы должны быть готовы. Кстати еще и поэтому, мы не считаем нужным для этого переписывать все имеющиеся файлы.

"Сейчас мы испытываем некоторые трудности в работе нашего сервиса, но мы их уже устраняем. Приносим вам свои извинения за временные неудобства".

Для тех, кто будет откликаться: дайте, пожалуйста, ссылку на какой-нибудь озвученный вами текст.