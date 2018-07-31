Ищем человека на проект. Что нужно делать: - перевести ролики с английского (или французского, если удобней) - озвучить часть женским, часть мужским голосом на украинском языке - адаптировать видео ...
Озвучка английский около 4 минут
Ищу женский красивый голос
4000 букв, около 4 минут озвучки. жду примеров голосов и цену.
Заявки фрилансеров
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