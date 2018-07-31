Озвучка английский около 4 минут

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Закрыт9 заявок162 просмотра

Ищу женский красивый голос

4000 букв, около 4 минут озвучки. жду примеров голосов и цену.

7 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров