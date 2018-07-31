Ищу художественный голос для озвучивания стихотворения
Перевод с англ., озвучка на украинском муж/жен, адаптация видео
Ищем человека на проект.
Что нужно делать:
- перевести ролики с английского (или французского, если удобней)
- озвучить часть женским, часть мужским голосом на украинском языке
- адаптировать видео ряд (перевести надписи в кадре)
- подготовить файлы субтитров
4 ролика/месяц длительность 1-6 минут.
пример видео: https://youtu.be/bUt7Qs3ZcIk
От вас:
- цена за минуту или ролик
- примеры голоса
- примеры аналогичных работ
Заявки фрилансеров
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