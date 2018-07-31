Перевод с англ., озвучка на украинском муж/жен, адаптация видео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок172 просмотра

Ищем человека на проект.

Что нужно делать:

- перевести ролики с английского (или французского, если удобней)

- озвучить часть женским, часть мужским голосом на украинском языке

- адаптировать видео ряд (перевести надписи в кадре)

- подготовить файлы субтитров

4 ролика/месяц длительность 1-6 минут.

пример видео: https://youtu.be/bUt7Qs3ZcIk

От вас:

- цена за минуту или ролик

- примеры голоса

- примеры аналогичных работ

7 лет назад
Musti
42 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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