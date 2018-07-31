Озвучка фильма

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт20 заявок260 просмотров

5 163 знака без пробелов. Юбилейный фильм. По возможности для пробы хотелось бы озвучку короткого абзаца с текста. 

7 лет назад
aybar83
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров