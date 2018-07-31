Озвучка для дистанционного курса

Добрый день! Нам необходимо озвучка персонажа для дистанционного учебного курса. Это персонаж мужского пола - юрист. Голос низкий, должен производить впечатление статуса и олицетворять профессию юриста. Потребуется озвучивать текст по сценарию и нужно будет начитывать именно ролики по сценарию. По объему работы находимся в процессе написания сценария, но это будет точно не менее 5 листов А4. Прошу при отклике описывать Ваш подход к ценообразованию. Чтобы мы могли точно понять бюджет.