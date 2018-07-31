Озвучка для дистанционного курса

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт11 заявок191 просмотр

Добрый день! Нам необходимо озвучка персонажа для дистанционного учебного  курса. Это персонаж мужского пола - юрист. Голос низкий, должен производить впечатление статуса и олицетворять профессию юриста. Потребуется озвучивать текст по сценарию и нужно будет начитывать именно ролики по сценарию.  По объему работы находимся в процессе написания сценария, но это будет точно не менее 5 листов А4. Прошу при отклике описывать Ваш подход к ценообразованию. Чтобы мы могли точно понять бюджет. 

7 лет назад
elena-profi
Елена 
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
7 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
7 лет назад