Нужна начитка без постобработки

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен7 заявок218 просмотров

Нужен только один мужской голос.

7 лет назад
Subline
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Marsique
26 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
1 день
Отличное качество работы. Исполнение и обратная связь на профессиональном уровне. Рекомендую!
Только положительные эмоции. Крайне дружелюбный заказчик, общение мотивирует и внушает доверие. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Marsique
26 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад