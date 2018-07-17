Нужно записать приветствие для телефона женским голосом след. содержания:

Здравствуйте! Вы позвонили в интернет магазин по продаже автозапчастей ДВС Пеленг, дождитесь ответа менеджера

По предоплате не работаю. Работаю по раб. области с написание отзыва в конце проделанной работы.

Пишите в комментариях к проекту кто готов сделать и скидывайте примеры голосов.

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