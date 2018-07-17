Записать приветствие для телефона женским голосом

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужно записать приветствие для телефона женским голосом след. содержания: 

Здравствуйте! Вы позвонили в интернет магазин по продаже автозапчастей ДВС Пеленг, дождитесь ответа менеджера

По предоплате не работаю. Работаю по раб. области с написание отзыва в конце проделанной работы.

Пишите в комментариях к проекту кто готов сделать и скидывайте примеры голосов.

Пишите!

7 лет назад
begemot78
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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