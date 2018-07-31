Озвучка текста

Добрый день!

Требуется озвучить текст-интервью

Мужчина около 1750 знаков возраст около 50 ти

Женщина около 1750 знаков возраст 30-40

Образец

Женщина - Я хотела поговорить с вами не только и не столько о ваших достижениях, но и попытаться донести до нашихзрителей информацию о том, все-таки кто такой Илон Маск и какие личные качества

ему помогают в достижении недостижимого.Мужчина - Недостижимого ?!!! Так весь фокус изаключается в том, что я то не знаю то, что является недостижимым для меня.

Вот и все. Все ограничения только у нас в голове.

Озвучиваем не монотонно. Помним это живое интервью.

Оплата на карточку сбербанка. Никакой предоплаты. Только по факту.

С уважением, Вячеслав