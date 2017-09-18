slav33

Вячеслав slav33

 
58 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

madik2005
Илья 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Докрутить сайт на вордпрессе
WordPress
Отличный заказчик. Все время на связи, обсудили все доработки и проблем в их выполнении не возникло. Оплата в срок. Удачи в вашем начинании! =)
Работы выполнены качественно в срок и за оговоренную сумму оплаты. Планирую в будущем воспользоваться его услугами снова. Спасибо.
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