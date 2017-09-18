Добрый день! Требуется озвучить текст-интервью Мужчина около 1750 знаков возраст около 50 ти Женщина около 1750 знаков возраст 30-40 Образец Женщина - Я хотела ...
Озвучивание7 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! Требуется озвучить текст-интервью Мужчина около 1750 знаков возраст около 50 ти Женщина около 1750 знаков возраст 30-40 Образец Женщина - Я хотела ...
Здравствуйте! Есть сайт нужно немного доработать. Сайт http://мойютуб.рф Задачи 1. Сделать зазор между картинкой и текстом 2. Сделать зазор между картинкой и текстом 3. Сделать зазор между текстом ...
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Здравствуйте! 1. рубрики должны идти в таком порядке: ГЛАВНАЯ - ПЕВЧЕСКИЙ ЖАНР - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЖАНР- ВИДЕОРЕЛАКС - РАЗНОЕ - КОНТАКТЫ (возможно я буду менять название рубрик ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОНИ НЕ ...