Требуется озвучить 100 коротких текстов. Есть готовые тексты. Нужен мужской волевой голос. Бюджет 20 000 рублей на проект. Пример текста: https://docs.google.com/document/d/15jfigg4-I6Re45x9eddqL6wsnCTVgQeuWX52OFwE9LA/edit?usp=sharing Присылайте пример записи.
Озвучивание 2-х персонажей
Доброго времени суток.
У нас есть проект мини-сериала. И нам нужна озвучка двух героев – женский и мужской голос на английском языке. У нас есть сценарий на английском языке, видео. Какова стоимость Вашей работы? И нам бы хотелось узнать, можно ли сделать сначала пробный материал маленький? И, если это возможно, какова будет стоимость пробного фрагмента?
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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