Озвучивание 2-х персонажей

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Закрыт11 заявок243 просмотра

Доброго времени суток.  

У нас есть проект мини-сериала. И нам нужна озвучка двух героев – женский и мужской голос на английском языке. У нас есть сценарий на английском языке, видео. Какова стоимость Вашей работы? И нам бы хотелось узнать, можно ли сделать сначала пробный материал маленький? И, если это возможно, какова будет стоимость пробного фрагмента?  

Спасибо!

7 лет назад
ks27
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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