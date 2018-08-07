Озвучивание 2-х персонажей

Доброго времени суток.

У нас есть проект мини-сериала. И нам нужна озвучка двух героев – женский и мужской голос на английском языке. У нас есть сценарий на английском языке, видео. Какова стоимость Вашей работы? И нам бы хотелось узнать, можно ли сделать сначала пробный материал маленький? И, если это возможно, какова будет стоимость пробного фрагмента?

Спасибо!