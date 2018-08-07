Требуется озвучить 100 коротких текстов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт31 заявка292 просмотра

Требуется озвучить 100 коротких текстов. 

Есть готовые тексты. 

Нужен мужской волевой голос.

Бюджет 20 000 рублей на проект.

Пример текста: https://docs.google.com/document/d/15jfigg4-I6Re45x9eddqL6wsnCTVgQeuWX52OFwE9LA/edit?usp=sharing

Присылайте пример записи.

7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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