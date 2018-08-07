Требуется озвучить 100 коротких текстов. 

Добрый день! Нам необходимо озвучка персонажа для дистанционного учебного курса. Это персонаж мужского пола - юрист. Голос низкий, должен производить впечатление статуса и олицетворять профессию юриста. Потребуется озвучивать текст по сценарию и нужно будет начитывать ...