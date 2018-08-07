Запись диалога Оптимуса Прайма( Максимально было похоже к оригиналу), запись Диалога Мегатрона( зловещий роботизированный голос) запись ведущего ( правильный харизматичный мужской голос) Все диалоги должны быть в выражением с правильными паузами по интонации( если ...
Требуется озвучить 100 коротких текстов
Требуется озвучить 100 коротких текстов.
Есть готовые тексты.
Нужен мужской волевой голос.
Бюджет 20 000 рублей на проект.
Пример текста: https://docs.google.com/document/d/15jfigg4-I6Re45x9eddqL6wsnCTVgQeuWX52OFwE9LA/edit?usp=sharing
Присылайте пример записи.
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