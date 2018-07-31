Запись диалогов, 368 слов.

Запись диалога Оптимуса Прайма( Максимально было похоже к оригиналу), запись Диалога Мегатрона( зловещий роботизированный голос) запись ведущего ( правильный харизматичный мужской голос)

Все диалоги должны быть в выражением с правильными паузами по интонации( если испуг то чувствовалось по интонации что это испуг, если удивление, то соответственно по интонации угадывалось удивление.