Запись диалогов, 368 слов.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки122 просмотра

Запись диалога Оптимуса Прайма( Максимально было похоже к оригиналу), запись Диалога Мегатрона( зловещий роботизированный голос) запись ведущего ( правильный харизматичный мужской голос) 

Все диалоги должны быть в выражением с правильными паузами по интонации( если испуг то чувствовалось по интонации что это испуг, если удивление, то соответственно по интонации угадывалось удивление.

7 лет назад
guest_15339963964674
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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