Озвучить женским голосом два приветствия для IP-телефонии

Голос - женский.

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1) Добро пожаловать в интернет-магазин "Артхауз". Мы ответим Вам прямо сейчас. В целях обеспечения качества обслуживания, звонок может быть записан.

2) Добро пожаловать в интернет-магазин "Артхауз". Сейчас у нас нерабочее время. Ваш звонок сохранён, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшие рабочие часы. Режим работы магазина - ежедневно, с 8 до 18 по московскому времени. Вы можете оставить своё сообщение после звукового сигнала. Спасибо и всего доброго!