Запись аудио версии первой главы фанфика для некоммерческого использования. Возможно продление сотрудничества для записи других глав. Фанфик - рассказ, где автор описывает события, происходящие в мире, придуманном кем-то другим.
Озвучить женским голосом два приветствия для IP-телефонии
Голос - женский.
Предварительно требуется услышать голос диктора.
Приветствия:
1) Добро пожаловать в интернет-магазин "Артхауз". Мы ответим Вам прямо сейчас. В целях обеспечения качества обслуживания, звонок может быть записан.
2) Добро пожаловать в интернет-магазин "Артхауз". Сейчас у нас нерабочее время. Ваш звонок сохранён, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшие рабочие часы. Режим работы магазина - ежедневно, с 8 до 18 по московскому времени. Вы можете оставить своё сообщение после звукового сигнала. Спасибо и всего доброго!
Выбранный исполнитель
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