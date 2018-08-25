Требуется перевести растровое изображение в векторное, оставив только контуры. В дальнейшем данные контуры будут распечатаны в виде раскраски. В аттаче цветное растровое изображение и пример как оно должен выглядеть в итоге. Лучше ...
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