arthouz

Дарья arthouz

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Артхауз - картины, фотообои, фрески, фотоплитка, мозаика и др.
  • Открылись в июне 2017 года.
  • Самый большой каталог для интерьерной печати. 25000+ изображений.
Интернет-магазин интерьерной печати: картины, фотообои, фрески, фотоплитка, мозаика и др.
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$1
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  • Перевести растр в вектор для раскраски

    Требуется перевести растровое изображение в векторное, оставив только контуры. В дальнейшем данные контуры будут распечатаны в виде раскраски. В аттаче цветное растровое изображение и пример как оно должен выглядеть в итоге. Лучше ...

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Расстановка тегов для каталога изображений

    В каталоге https://www.arthouz.ru есть неразмеченные по тегам изображения. Требуется вручную назначить каждому изображению релевантные теги. Кол-во неразмеченных изображений ~ 12231 шт. Кол-во всех возможных тегов - 817 шт. (из которых ~167 шт. являются ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка изображения для печати на фотообоях

    Изменить оригинал изображения согласно требованиям заказчика: песок - сделать более желтым, уменьшить ширину полосы песка, в середине панно слева практически сократить;небо - сделать светло-голубым, уменьшить количество облаков;убрать - тени от пальм, корни пальм полностью;море - ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить женским голосом два приветствия для IP-телефонии

    Голос - женский. Предварительно требуется услышать голос диктора. Приветствия:  1) Добро пожаловать в интернет-магазин "Артхауз". Мы ответим Вам прямо сейчас. В целях обеспечения качества обслуживания, звонок может быть записан. ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Red-Flower
Ирина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Озвучить женским голосом два приветствия для IP-телефонии
Заказчик четко ставит задачу, вовремя оплачивает заказ и вообще удобно работать и приятно общаться.Рекомендую!
Благодарю Ирину за проделанную работу. Качество и сроки на высшем уровне!
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