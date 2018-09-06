Озвучка мультфильма детским и взрослым голосом.

Спасибо большое за работу! В этот раз мы, помимо голоса Анны, заказывали детский голос. Это очень непростая задача. После нескольких неудавшихся попыток мы были готовы отказаться от своей идеи, но благодаря Вашему терпению, настойчивости и нацеленности идти до конца и только до успешного конца, мы получили прекрасный результат! И, судя по реакции наших зрителей, он им также очень и очень понравился. В наших следующих проектах мы обязательно будем задействовать детский голос. Ещё раз спасибо за работу Вам и Вашей дочке!