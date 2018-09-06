Озвучка мультфильма детским и взрослым голосом.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен4 заявки244 просмотра

Нужно озвучить детский мультфильм.

Женский и детский голос. Подробности исполнителю.

7 лет назад
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое за работу! В этот раз мы, помимо голоса Анны, заказывали детский голос. Это очень непростая задача. После нескольких неудавшихся попыток мы были готовы отказаться от своей идеи, но благодаря Вашему терпению, настойчивости и нацеленности идти до конца и только до успешного конца, мы получили прекрасный результат! И, судя по реакции наших зрителей, он им также очень и очень понравился. В наших следующих проектах мы обязательно будем задействовать детский голос. Ещё раз спасибо за работу Вам и Вашей дочке!
Как всегда интересный проект и своевременная оплата. Спасибо!)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
ТОП-10
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