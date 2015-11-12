Озвучка текста

$5
ОзвучиваниеЗавершен19 заявок244 просмотра
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Анонс события. Длительность - 15 сек. 

8 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
8 лет назад
$4
1 день
Очень понравилось сотрудничество с Евгением! Буду обращаться еще
Все отлично! Четкое ТЗ, приятное общение по проекту, своевременная оплата. Рекомендую.
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