Озвучка видеоролика - 10-15 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт5 заявок210 просмотров

Здравствуйте нужна озвучка грубым мужским голосом!

12 лет назад
sergey821224
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров