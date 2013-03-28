Перевод с англ. и озвучивание 7-минутного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт13 заявок352 просмотра

Здравствуйте

Нужно перевести и озвучить с англ языка 7 минутный роли, местами обрезать видео.

Ждем от Вас предложений

12 лет назад
arteshop
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16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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