Видеоролик и аудиоролик - озвучка

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен4 заявки195 просмотров

Есть видеоролик. На нем внизу полоса, на ней контакты. Нужно заменить контакты и сделать другую озвучку.

Ну и аудиоролик.

Просто фоновая музыка и дикторский голос, длительность 10 сек.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
$25
1 день
Ирина сделала все качественно и быстро, как и обещала. Цена понравилась.
Прекрасный заказчик! Оплата своевременная. Формулировка задания четкая, с подробным описанием, что очень облегчило работу.

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
15 лет назад
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